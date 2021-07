Há 90 concelhos em risco elevado e muito elevado de contágio da Covid-19

Ao minuto Atualizado a 15 de jul de 2021 | 15:04

15:01 | 15/07 Linha de Cascais: Ministro diz que "infelizmente os comboios demoram o seu tempo a ser fabricados" Sobre a linha de Cascais, o ministro diz que "infelizmente os comboios demoram o seu tempo a ser fabricados", mas que o concurso será lançado o mais rápido possível.



Pedro Nuno Santos, confrontado com a espera da resposta de Bruxelas em relação a TAP recusou responder afirmando só falar do que foi discutivo em Conselho de Ministros.

14:55 | 15/07 Ministra afirma que casos vão continuar a aumentar mas resposta do SNS "está controlada" "O que sabemos é que enquanto estivermos com o R(t) maior que 1 é que vão aumentar os casos", sublinhou a ministra da presidência acrescentando que apesar do aumento de casos "situação encontra-se controlada na resposta do SNS".



"A semana passada tinhamos cerca de 50 concelhos com a medida de testes nos restaurantes, e esse número vai subir para 90 concelhos", assimiu Vieira da Silva.



"Relativamente ao balanço das medidas, só 15 dias depois podemos avaliar a sua eficácia", aponta.



Sobre o levantamento de medidas, Vieira da Silva afirma que "não estamos no momento em que seja possível".



14:45 | 15/07 Dia histórico para a ferrovia nacional, anuncia ministro das infraestruturas O ministro das infraestruturas anuncia um dia histórico para a ferrovia nacional.



Pedro Nuno Santos afirma que vai ser lançado concurso para compra e reforço das linhas ferroviárias da AML.



Foram ainda adquiridas 55 automotoras elétricas para o serviço regional.



O ministro anuncia ainda a compra de 117 automotoras elétricas num investimento de 819 milhões de euros.



Investimento vai permitir substituir mateiral obsoleto. "Há comboios com 70 anos a circular em portugal, temos de dar resposta à procura", defendeu o ministro.



"Queremos com esta compra dar resposta as necessidades da população", apontou.









14:41 | 15/07 Há mais 43 concelhos em risco elevado e mais 47 em risco muito elevado Portugal tem em situação de alerta 30 concelhos, menos 4 do que na semana anterior. "Esta semana entram concelhos do Norte e Alentejo interior", aponta a ministra Mariana Vieira da Silva.



Há 43 concelhos em risco elevado na zona Centro, Norte, Alentejo e Algarve, nestes as regras sao as mesmas que se aplicavam até então. Eram 27 na semana passada.



Em risco muito elevado são 47 (33 na semana passada). Aqui mantém-se a exigência de testes para acesso no interior a restaurantes.



A ministra anuncia ainda que foi aprovado um decreto lei que permite a venda de autotestes nos supermercados.









14:37 | 15/07 Matriz de risco mantém até dia 27 e ministra sublinha que "situação continua a degradar-se" Mariana Vieira da Silva começa por afirmar que até ser ouvido o Infarmed, a matriz de risco deverá manter-se até dia 27.



"A situação continua a degradar-se", começa por explicar. "O ritmo de trasmissão é de 1,15, mais baixo do que a semana passada", continua acrescentando que a incidência continua muito elevada estando na zona vermelha.



"Hoje muitos concelhos, em particular os mais povoados, e alguns do Alentejo e Norte estão com níveis acima dos 120 casos por 100 mil habitantes", aponta.

