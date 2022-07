Governo decide não reativar situação de alerta no País face aos incêndios. Beja e Faro com alerta vermelho especial

A Secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, esteve este domingo reunida com membros das áreas governativas da Defesa Nacional, do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, da Saúde, do Ambiente e Ação Climática e da Agricultura e Alimentação, para que fossem avaliadas as condições meteorológicas e do risco de incêndio.Assim, Patrícia Gaspar informou que não irá ser reativado o Estado de Alerta no país, já que irão ser sentidas algumas baixa de temperatura e vento nos próximos dias. Apesar disso, a Secretária de Estado alerta ainda que Portugal vai estar sob um cenário típico de verão, pelo que é imprescindível continuar com todos os cuidados para prevenir qualquer fogo.Os mecanismos de resposta operacional e de vigilância vão, no entanto, continuar prontos a responder imediatamente a eventuais ocorrências que possam surgir.Patrícia Gaspar deixou ainda um agradecimento aos portugueses por tudo o que têm feito, mas apela a que todos os cuidados sejam mantidos, tais como não usar fogo nem maquinaria.O comandante da Proteção Civil, André Fernandes, informou ainda que Beja e Faro vão estar sob nível vermelho nos dias 25 e 26 deste mês, devido a um aumento do vento, pelo que vai haver um reforço dos bombeiros e da GNR no apoio ao combate ao fogo.Na zona centro e na zona norte vão ser mantidos os pré-posicionamentos de meios e a GNR vai também reforçar o pareulhamento.André Fernandes refere ainda que apenas pretende baixar o número de ignições que têm acontecido nos últimos dias.