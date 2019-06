IRA angariou 6 mil euros para comprar carrinha mas rendeu-se ao apelo dos pais de Matilde

O grupo de Intervenção e Resgate Animal (IRA) tem sido amplamente elogiado por centenas de pessoas nas redes sociais. Os responsáveis pelo IRA decidiram doar à pequena Matilde, o dinheiro angariado para comprar uma carrinha de intervenção e resgate animal. A menina precisa urgentemente de quase dois milhões de euros para sobreviver."Sabemos perfeitamente qual a nossa missão, ANIMAIS. (...) Se precisamos do carro novo? Precisamos. Se precisamos de estender o nosso raio de acção? Precisamos. Se a Matilde tem o mesmo tempo que nós para atingir o seu objectivo? Não tem!", pode ler-se num texto publicado no Facebook. IRA questionou todos os seguidores sobre o "impasse moral" de doar o dinheiro que receberam. O objetivo inicial das pessoas que fizeram as transferências bancárias era de comprar uma carrinha para salvar animais. A verdade é que numa sondagem feita pelo grupo, 83% das pessoas votou para doar o dinheiro à menina e 17% votou para se usar o dinheiro na compra do veículo.Os responsáveis pelo IRA não tiveram dúvidas e deixaram claro: "Respeitamos TOTALMENTE a decisão de quem se opõe à entrega dos fundos angariados para outro objectivo que não o da aquisição da viatura. Como tal indicado, daremos a possibilidade de poderem enviar a sua posição por email de forma a garantir o anonimato. Deverão inserir no assunto "Eu não aceito", anexando o comprovativo da transferência com o montante doado até dia 30 de Junho".Os montantes de quem não aceita serão contabilizados e subtraídos dos 6541 euros já recebidos.No fim do texto, o IRA pede a Cristiano Ronaldo para ajudar a Matilde e deixa uma mensagem: "Se nos estás a ler... arranja lá o medicamento para a miúda e nós deixamos-te tirar uma fotografia connosco de cara destapada".