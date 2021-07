Já há correção dos exame nacional de Português do 12.º ano. Consulte aqui

Instituto de Avaliação Educativa (

IAVE) já divulgou a correção do exame de Português do 12.º ano, que os alunos realizaram esta sexta-feira.De acordo com os dados estatísticos divulgados pelo Ministério da Educação, há 151.863 alunos inscritos para realizar 246.499 provas na primeira fase, que só termina a 16 de junho.Os primeiros a mostrar aquilo que aprenderam no secundário são os 40.966 alunos do 12.º inscritos no exame de Português.À semelhança do ano passado, os exames nacionais voltaram a realizar-se com um conjunto de regras excecionais introduzidas devido à pandemia de covid-19, não sendo obrigatórias para a conclusão do secundário.