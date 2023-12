Mais de 500 operacionais no dispositivo de segurança para a passagem de ano em Lisboa

Mais de 500 efetivos da PSP, polícia municipal e proteção civil municipal vão garantir a segurança no Terreiro do Paço e no Parque das Nações, os dois locais em Lisboa onde vão decorrer as celebrações da passagem de ano.

Em conferência de imprensa nos Paços do Concelho, Sérgio Palma, da PSP, adiantou que vão estar "cerca de três centenas" de elementos policiais nas ruas, especialmente no Terreiro do Paço e no Parque das Nações.

Já David Vieira, subintendente da Polícia Municipal de Lisboa, salientou que o número de efetivos em si não é "o mais importante, mas sim que o sistema montado é o necessário para garantir a segurança de quem visita Lisboa".

Segundo o subintendente, o efetivo entre o início da operação, pelas 17h00 de domingo, dia 31, e o final, cerca das 03h00 segunda-feira, dia 1 de janeiro, "rondará a centena de elementos".

Em relação ao dispositivo de socorro, e de acordo com Márcio Teixeira, do Serviço Municipal da Proteção Civil de Lisboa, "serão 145 operacionais entre bombeiros voluntários, sapadores, INEM [Instituto Nacional de Emergência Médica] e dispositivo da proteção civil".

No Terreiro do Paço, as festividades terão início com o espetáculo do DJ Nuno Luz, pelas 20h30, seguido da banda de Coimbra Os Quatro e Meia, pelas 22h30 e "até muito perto das 00h00", de acordo com o presidente da EGEAC -- Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural, Pedro Moreira.

"Na 'hora h' vem o tradicional fogo-de-artifício, sobre o rio Tejo, de 13 minutos e 04 segundos e, depois, para dar continuidade e boas vindas ao novo ano regressa o DJ Nuno Luz até à 01h00", disse o responsável.

Ainda segundo o subintendente da polícia municipal David Vieira, as autoridades "planearam o policiamento para a cidade com especial enfoque na Praça do Comércio, tendo já começado a realizar ações de sensibilização aos comerciantes da zona, tendo-os informado da proibição de venda de bebidas em garrafas de vidro entre as 16h00 de dia 31 e a 01h00 de dia 01 de janeiro".

De acordo com David Vieira, as autoridades vão estar igualmente atentas à venda ambulante na zona.

Será também montando um dispositivo de proteção e socorro na estação sudeste, a partir das 19h30 de domingo, com "meios extraordinários para não comprometer a segurança da cidade", segundo o responsável do Serviço Municipal da Proteção Civil de Lisboa Márcio Teixeira.

Além deste pronto-socorro, estarão igualmente no local equipas de combate a incêndios, devido aos meios pirotécnicos e dispositivos de socorro aquático, tendo em conta que o fogo-de-artifício sairá do rio Tejo.

As autoridades reiteraram os apelos à população para que cumpra "as indicações de segurança" que estão espalhadas em sinalética pelas oito zonas de entrada na Praça do Comércio, aconselhando a que as pessoas se desloquem com antecedência ao local.

Todos os acessos de veículos à Praça do Comércio serão proibidos a partir das 16h00 de domingo, com condicionamentos à circulação nas vias adjacentes, até às 5h00 de segunda-feira ou assim que estiverem reunidas as condições de segurança para reabertura da circulação rodoviária.

Os postos de controlo e entradas para o evento estarão localizados junto à confluência da Avenida Ribeira das Naus com o Largo de Corpo Santo, da Rua do Arsenal com a Praça do Município, das ruas do Comércio e da Alfândega com a Rua da Madalena e das ruas Aurea, Augusta, da Prata e dos Fanqueiros com a Rua de São Julião.

Entre os objetos proibidos para quem quer entrar no recinto das festas estão garrafas e copos de vidro, chapéus-de-chuva, capacetes, buzinas de ar comprimido, apontadores laser, megafones, "paus para tirar selfies", bancos e cadeiras, além de armas (de fogo ou brancas), explosivos e droga ou seringas.

No Parque das Nações, entre as 23h20 e a 01h00 de segunda-feira, o trânsito estará impedido de aceder, a partir da Rotunda dos Vice-Reis, à Avenida da Boa Esperança e à Alameda dos Oceanos, no sentido do Centro Comercial Vasco da Gama, estando também proibida a circulação na Rua do Bojador, entre a Avenida da Boa Esperança e a Rotunda do "Altice Arena".

A estação do Metropolitano de Lisboa do Terreiro do Paço será encerrada pelas 17h00, estando previsto o prolongamento do serviço de exploração até às 3h00 do dia 01 de janeiro, de acordo com Sérgio Palma da PSP.

As estações que fecham mais tarde são as da linha Azul: Reboleira, Amadora Este, Pontinha, Colégio Militar, Jardim Zoológico, São Sebastião I, Marquês de Pombal I, Restauradores e Baixa Chiado, da linha Verde? Telheiras, Campo Grande, Areeiro, Alameda I, Anjos, Rossio, Baixa-Chiado e Cais do Sodré e na linha Vermelha? Moscavide, Oriente, Olivais, Chelas, Alameda II, São Sebastião II.

De acordo com uma nota da Câmara Municipal de Lisboa, "apesar de até ao momento estarem em condições operacionais para este aumento de oferta na Linha Azul, assim que possível informarão o dispositivo final".

As restantes estações encerram como habitualmente às 1h00, ainda segundo o município.

O reforço nos transportes públicos passa também pela CP que irá ter uma oferta especial nas linhas de Sintra e Cascais, em complemento à oferta regular em cada uma das linhas.

O reforço de oferta será composto por oito comboios especiais extra-horário, que farão paragem em todas as estações: cinco comboios especiais na Linha de Sintra (1h30, 2h00, 3h00, 4h00 e 5h00) e três comboios especiais na Linha de Cascais (2h00, 3h00 e 4h00).

A Carris também anunciou o reforço do serviço da Rede da Madrugada a partir das 00h00 da noite de passagem de ano, com horários de saída e destinos "geridos em função da procura em cada local".

Os reforços vão acontecer no Cais do Sodré (201 com destino a Algés e 202 com destino a Sete Rios), Rossio (207 com destino ao Lumiar e 736 com destino ao Senhor Roubado) e Santa Apolónia/Cais da Lingueta (210 e 728 com destino à Estação do Oriente).

O transporte fluvial entre a Margem Sul e Lisboa também vai ser reforçado, com duas partidas extra do Cais do Sodré e do Terreiro do Paço para Cacilhas e o Barreiro, respetivamente, às 3h00 e às 4h00 do dia 1 de janeiro.