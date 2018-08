McDonald’s do Porto reconhecido como o mais bonito do mundo

Destaque foi dado por uma revista norte-americana.

17:26

A revista norte-americana Business Insider considerou o McDonald’s do Porto o restaurante mais bonito da cadeia de FastFood em todo o mundo. O reconhecimento foi feito numa publicação partilhada este domingo.

"Comi no McDonald’s mais bonito do mundo, com candelabros de cristal, janelas com vitrais e uma pastelaria deliciosa", confessa o jornalista e autor do artigo.

O profissional, especialista em artigos no âmbito das viagens e tecnologia, destaca o restaurante português entre outros 36.899 estabelecimentos da cadeia espalhados por todo o mundo.

Inaugurado em 1995, o restaurante fica no lugar daquele que foi em tempos o famoso Café Imperial, na cidade do Porto.

"A primeira coisa que salta à vista é uma escultura gigante de uma águia, em bronze, da autoria do escultor português Henrique Moreira", garante o jornalista.



O chão é um dos pontos fracos que o profissional destaca no meio de um ambiente tão bem decorado.