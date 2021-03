Médicos prescrevem medicamento para piolhos a doentes Covid

A ivermectina, um medicamento utilizado há mais de 30 anos para o tratamento de piolhos e da sarna e com um custo inferior a cinco euros nas farmácias, está a ser usado para tratar doentes infetados com a Covid-19. A ministração do medicamento ainda não é recomendada para o tratamento da infeção do coronavírus mas já há casos de superação da Covid-19 após a toma desta terapêutica.



Joaquim Cotovio é um dos casos de sucesso da ivermectina em doentes Covid. "Sobrevivi graças a este medicamento", disse Joaquim ao CM. O homem de 71 anos ficou infetado em Janeiro, desenvolveu uma pneumonia devido à infecção da Covid-19 e garante que foi este medicamente, indicado para piolhos, que lhe salvou a vida. "O meu marido, passados dois dias a tomar a ivermectina, acordou sem febre. Eu associei logo ao medicamento porque ele não estava tomar mais nada e fiquei realmente surpreendida e, ao mesmo tempo, descansada", conta Maria Madalena Cotovio, esposa de Joaquim.

Um grupo de médicos portugueses avançou com uma petição para que o fármaco passe a ser recomendado em casos de Covid-19. Ao que o CM apurou, o Infarmed e a Direção-geral da Saúde dizem que já reuniram com os subscritores da petição mas os médicos negam.

Ao expresso Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos, disse que "foi-nos solicitado um parecer logo que possível sobre a utilização da ivermectina, para avaliarmos a evidência clínica. Pedi urgência, embora vá demorar algum tempo, porque é preciso estudar tudo".

A Agência Europeia do Medicamento confirma que está a estudar o uso da ivermectina para tratar os casos de Covid-19.