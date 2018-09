Movimentos feministas convocam protestos contra decisão de juízes de Gaia

Caso de mulher inconsciente que foi violada por dois homens está a causar revolta.

na Praça Amor de Perdição, no Porto. Em causa está um acórdão, tornado público na semana passada , que deixou em prisão suspensa dois homens que violaram uma mulher inconsciente na casa de banho de uma discoteca com o argumento de " danos físicos [ou são diminutos]" e, de acordo com aquele tribunal, ausência de violência.



O mote do protesto é: "Mexeu com uma, mexeu com todas, não à cultura da violação".



A Slutwalk Porto e A Coletiva, duas comunidades feministas contra o machismo e a cultura de violação e da mulher no espaço público, estão a convocar um protesto para esta quarta-feira

"Como será possível o caminho para a igualdade de género se nos inserimos num sistema que diariamente atira as vítimas de violência misógina aos lobos enquanto deixa os agressores e violadores escaparem impunes? A Slutwalk Porto junta-se a este protesto para exigir justiça de uma vez por todas, consequências reais para os agressores e que os representantes da justiça coniventes com esta barbaridade sejam afastados de decidir sobre este tipo de casos, pois claramente falta-lheso básico em humanidade e sentido de justiça, compensando essa falta com o mais puro machismo", lê-se na convocatória no Facebook.

"Basta de (in)justiça machista em Portugal. Basta de culpar as vítimas e desculpar os agressores", conclui-se.