Plenário de trabalhadores do SEF provoca longas filas de espera no aeroporto de Lisboa

Um plenário de um dos sindicatos do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), que ocorreu entre as 6h00 e as 9h00 da manhã deste domingo, está a provocar longas filas de espera no serviço de controlo de fronteiras na área de chegadas do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.



Ao CM, a Ana Aeroportos confirmou os constrangimentos e tempos muito elevados de espera no controlo de fronteira para quem chega em voos provenientes de fora da Europa, com o tempo de espera a ascender a duas horas e meia.





"A ANA Aeroportos de Portugal reforçou os recursos e serviços de apoio ao passageiro para mitigar os transtornos", anunciou a empresa.