A praia da Areia Branca e a praia do Areal Sul, no concelho da Lourinhã, estão desde esta segunda-feira interditas a banhos por precaução de risco de poluição. Segundo a Agência Portuguesa do Ambiente, a situação deve-se a obras de reabilitação do eixo ribeirinho da vila, com requalificação e valorização do Parque Verde da Cegonha. Para poder dar continuidade aos trabalhos no leito do rio estão a decorrer análises à qualidade das águas e como medida preventiva a ida a banhos está interdita.









Entretanto, a meio da tarde desta segunda-feira deixou de estar içada a bandeira vermelha nas praias do Molhe Leste e do Porto da Areia Sul, no concelho de Peniche, onde tinha sido detetada uma contaminação microbiológica, de causas ainda desconhecidas. A interdição de banhos decorria desde 22 de julho, na sequência da análise à qualidade das águas, que acusou a existência da bactéria Escherichia coli, apontada como sendo “prejudicial para a saúde”.