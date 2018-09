Portugal é o 10.º país mais democrático do mundo

A conclusão é do Relatório da Democracia de 2018, que avalia a qualidade da democracia em 201 países. Noruega, Suécia e Estónia lideram a lista.

12:22

No ranking das democracias a nível mundial Portugal ocupa o 10.º lugar. A conclusão é do Relatório da Democracia de 2018, o segundo anual do projecto Variedades da Democracia (V-Dem), que avalia a qualidade da democracia em 201 países.

Nas democracias liberais, onde são respeitados os direitos e liberdades da população, Portugal fica atrás da Noruega, Suécia, Estónia, Suíça, Dinamarca, Costa Rica, Finlândia, Austrália e Nova Zelândia, que lideram o ranking. No fim desta lista estão as autocracias fechadas (ditaduras) da Coreia do Norte, Eritreia, Síria e Arábia Saudita.

O estudo, realizado através de uma rede global de investigadores com sede na Universidade de Gotemburgo, analisou ainda sectorialmente áreas como eleições limpas – em que Portugal ocupou o 2.º lugar –, liberdade de expressão (21.º), liberdade de associação (36.º) ou participação política (38.º).

"Portugal é um dos países em contra-tendência, já que a tendência mundial dos últimos 8,10 anos tem sido, não necessariamente de reversão, mas de alguma erosão da democracia, mesmo em democracias estabelecidas. Não só os países que não eram democráticos se tornaram mais autoritários – Rússia, Turquia -, como democracias consolidadas como o Brasil conhecerem deteriorações", disse ao jornal Público Tiago Fernandes, coordenador do projecto V-Dem para a Europa do Sul (Portugal, Espanha, França, Itália e Grécia).

Os dados para a Europa do Sul foram calculados através de respostas a um questionário feito a cerca de 250 cientistas e peritos nacionais e internacionais.