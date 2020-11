O s prémios de desempenho aos profissionais do Serviço Nacional de Saúde que estiveram no combate à pandemia só será concedido àqueles que trabalharam pelo menos 30 dos 45 dias, seguidos, sem folgar, em que vigorou o primeiro período do estado de emergência (de 19 de março a 2 de maio).





CM pelo Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP). “São critérios que não fazem sentido porque desde logo criam desigualdades. Só os colegas que trabalharam de forma direta com doentes infetados ou suspeitos em enfermarias, Cuidados Intensivos e áreas dedicadas a testes à Covid-19, profissionais de saúde pública e do INEM envolvidos no transporte de doentes Covid têm direito. E aqueles que receberam infetados, sem saberem, nas Urgências, muitas vezes sem equipamento de proteção individual adequado, porque não havia?”, questiona Guadalupe Simões, dirigente do SEP.







Por outro lado, segundo Guadalupe Simões, os profissionais que se tenham infetado ou estado em isolamento têm na mesma direito à compensação, “desde que o período de trabalho, somando ao de doença, ou isolamento, totalize um mês”.





O prémio consiste na atribuição de 50% da remuneração-base mensal do trabalhador, pago uma só vez, de um dia de férias por cada período de 48 horas de trabalho suplementar realizado naquele período e um dia de férias por cada período de 80 horas de trabalho normal. Deveria ter sido regulamentado até 24 de agosto, mas só no sábado foi aprovado em Conselho de Ministros.



Circulação limitada a partir de hoje

Entre as 23h00 desta sexta-feira e as 5h00 de quarta-feira, dia 2, não se pode circular entre concelhos. A restrição é aplicável a todo o País e pretende evitar, num fim de semana prolongado (terça-feira é feriado), que os portugueses circulem pelo território nacional em lazer ou para encontros familiares.



Os próximos quatro dias deixarão a economia praticamente parada: na segunda-feira a Função Pública tem tolerância de ponto e as escolas e universidades estarão encerradas, obrigando milhares de pais que trabalham no setor privado a ficar em casa.



Estas medidas restritivas juntam-se às restrições específicas aplicáveis a cada concelho, em função do risco. Em 127 concelhos já vigora o recolher obrigatório das 23h00 às 5h00 durante a semana e das 13h00 às 5h00 aos fins de semana e feriados.



Na próxima sexta-feira, dia 4, o Parlamento vai debater e votar o provável prolongamento do estado de emergência.



Profissionais de saúde de fora da tolerância de ponto

As tolerâncias de ponto de 30 de novembro e 7 de dezembro não são aplicáveis aos trabalhadores de serviços essenciais, tais como profissionais de saúde, segundo um despacho publicado ontem em Diário da República. Os dirigentes devem identificar os trabalhadores necessários para assegurar o normal funcionamento dos serviços, particularmente no contexto pandémico. Segundo o despacho, "o serviço prestado nestes dias é considerado trabalho suplementar" e, por isso, os dirigentes devem promover a equivalente dispensa do dever de assiduidade após cessação do estado de emergência.



30 dias para definir plano

A equipa criada pelo Governo para coordenar o plano de vacinação contra a Covid-19, desde a estratégia à operação logística de armazenamento, distribuição e administração das vacinas, tem um mês para definir todo o processo. O núcleo é liderado pelo ex-secretário de Estado, Francisco Ramos.