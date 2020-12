Proteção civil registou 44 ocorrências de queda de neve e árvores devido ao mau tempo

A Proteção Civil registou entre as 00h00 e as 09h00 desta sexta-feira 44 ocorrências relacionadas com a queda de árvores e neve, na sequência da passagem da depressão Dora, que está a afetar Portugal continental.

Em declarações à agência Lusa, Carlos Pereira, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), adiantou que as ocorrências relacionadas com a queda de neve foram registadas nos distritos de Viseu e Vila Real.

Registadas foram ainda 23 quedas de árvores por causa do vento 23 em Viseu, Vila Real e Leiria, disse.