PSP tem 52 profissionais infetados com coronavírus

No atual contexto de crise no âmbito da saúde pública e no contexto da atual situação de saúde pública, a Polícia de Segurança Pública (PSP) informou esta sexta-feira, através de um comunicado, que 52 profissionais estão infetados com coronavírus.



Destes profissionais, 46 são polícias e seis são técnicos sem funções policiais.





Em atualização