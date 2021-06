O alerta chega da ANP (Associação Natureza Portugal), juntamente com a WWF (World Wildlife Fund): as populações de tubarões e raias de mar alto diminuíram 71% desde 1970, ao ponto de todas as espécies destes peixes estarem já em perigo ou criticamente em perigo de extinção. Apesar de os países da União Europeia serem signatários das Organizações Regionais de Gestão da Pesca, estando ...