Receitas equilibradas e com sabor

Portugueses podem tornar mais saudáveis as receitas em que baseiam as refeições do dia a dia.

Por Cláudia Machado | 09:26

Há sabores que nos acompanham desde a infância, há receitas que fazem parte do nosso dia a dia pela rapidez da confeção e há pratos que se guardam para a mesa de domingo e outros dias especiais. Portugal tem uma gastronomia rica e os sabores típicos que a compõem "não são necessariamente prejudiciais para a saúde", mas há sempre forma de melhorar e equilibrar as refeições, defendendo a saúde.



Primeiro, é preciso ter em conta que dentro do País cabem muitas tradições. "No Norte, os pratos poderão estar mais carregados de enchidos e, portanto, serem menos saudáveis. No Algarve, já serão mais leves e à base de peixe, pelo que tudo depende do prato típico a que nos referimos", explica ao CM a nutricionista Maria João Ibérico Nogueira.



Prato a prato, é possível corrigir alguma da carga prejudicial da refeição, sem lhe retirar o sabor e a qualidade. A sopa de legumes, um hábito mantido por muitas famílias portuguesas, "quanto mais legumes tiver e menos azeite ou sal tiver, melhor", refere a especialista, sublinhando que "a sopa é o menor dos nossos problemas".



Nos acompanhamentos, o arroz de tomate é um clássico. "É uma excelente opção nossa juntar legumes ao arroz, seja tomate, grelos ou espinafres. É em tudo saudável, desde que se utilize pouco azeite na confeção", afirma Maria João Ibérico Nogueira. Se o prato principal passar pelo bacalhau com natas, a nutricionista aconselha a "utilizar natas light, já que sempre têm menos gordura, e acompanhar a refeição com salada ou legumes, obrigando assim a comer menos bacalhau".



Se o calor apertar e a vontade passar por uma salada russa, é verdade assente "que este prato é em tudo saudável, não fosse a maionese". A nutricionista propõe duas hipóteses: "Ou comemos só temperada com azeite, ou fazemos uma maionese caseira e sem óleo". Pode ser feita juntando um ovo, uma colher de chá de mostarda, sal e pimenta, misturando tudo com a varinha mágica. "Depois, é só adicionar um pouco no prato e temos uma salada russa saborosa", conclui.



Vida social cria maior dificuldade

Há hábitos que são difíceis de quebrar e a alimentação não foge à regra. "Talvez seja difícil para alguns largar a torrada com manteiga e o galão, para outros reduzir no consumo geral, até porque comemos muito, demasiado para as nossas necessidades energéticas atuais", refere a nutricionista Maria João Ibérico Nogueira. Mesmo assim, "os utentes que vão à consulta de nutrição estão muito preparados para efetuar mudanças", destaca a especialista.



"Penso que a maior queixa que tenho por parte das pessoas é a vida social", afirma, elaborando: "Temos por hábito reunirmo-nos sempre à volta de uma mesa, seja por boas razões, como os casamentos e aniversários, ou por más. A vida social envolve sempre muita comida." Daí que a maior dificuldade reportada seja a de manter "uma alimentação saudável nesses momentos".



Mas também há hábitos que vêm por bem, como os "da sopa de legumes, da salada mista ou legumes a acompanhar a carne e o peixe e os hidratos, como o arroz e a massa, que são uma grande ajuda".



Cozido à portuguesa tem um "super alimento" mas perde nos enchidos

O cozido à portuguesa é, para muitos, o ‘prato rei’ dos domingos em família. Sabendo que tem "alimentos prejudiciais, como os enchidos e a carne de porco", contém também "super alimentos, como as couves". O truque passa por equilibrar as quantidades ingeridas.



"Podemos comer de tudo"

Apesar de se considerar um bom garfo, Helena Isabel tem vários cuidados com a alimentação, de forma a manter uma boa forma. "Ligo à tabela nutricional mas não a sigo à risca. Ingiro algumas quantidades de proteína, hidratos de carbono e pouca quantidade de gordura", conta.



Segundo a vencedora da 6ª edição da ‘Casa dos Segredos’, "podemos comer de tudo, desde que seja de uma forma equilibrada". E deixa alguns conselhos: "Há uns batidos muito bons que já vêm pré-preparados e me deixam saciada".



Helena Isabel garante que das poucas coisas que evita no seu dia a dia são fritos e gorduras. Quando comete algum excesso, afirma, compensa nas refeições seguintes. De resto, a jovem garante que, de vez em quando, não resiste a uma boa feijoada, uma vez que não abdica do prazer de comer os seus pratos favoritos.



PORMENORES

Melhorar o arroz doce

"O arroz doce é, de todos os doces, o que tem menos açúcar. Para o melhorar, pode trocar o açúcar por stevia ou especiarias e mel. Em vez de leite, bebida de coco", diz a nutricionista.



Dicas nas redes sociais

Os nutricionistas procuram reforçar cada vez mais a proximidade com os utentes, de forma a motivarem a adesão ao plano alimentar traçado. As redes sociais são uma ferramenta usada para dar dicas mais saudáveis. A nutricionista Maria João Ibérico Nogueira aposta no Instagram, ilustrando com fotografias as suas sugestões.