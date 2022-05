Russo que recebeu refugiados ucranianos na Câmara Municipal de Setúbal nega ser espião

O casal russo que recebeu refugiados ucranianos em Setúbal garante que "não transmitiu dados" à Rússia. Em entrevista ao Público, Igor Khasin e Yulia Khashina asseguram que participaram no acolhimento, promovido pela autarquia setubalense, devido "à experiência de trabalho na área de imigração". Igor diz que não é espião russo nem político: "Eu sou do lado humano."O casal foi contactado por ucranianos que fugiram da guerra por viver em Portugal "há mais de 20 anos", nota. "A nossa associação foi fundada em 2002 para dar resposta às necessidades dos imigrantes, trabalhamos com todos". Sobre a guerra, Igor diz que é "uma tragédia".