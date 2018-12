Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tetraplégico em protesto recebe apoio do Presidente

Eduardo Jorge fechou-se numa gaiola junto ao Parlamento.

Por Francisca Genésio | 01:30

O tetraplégico que passou o fim de semana em protesto numa espécie de gaiola, junto à Assembleia da República, em Lisboa, suspendeu a sua ação e vai reunir com o Governo durante o dia desta segunda-feira.



Eduardo Jorge foi surpreendido no domingo à noite com a visita do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e da secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, Ana Sofia Antunes.



"Dirigiram-se a mim e expliquei quais eram as minhas maiores preocupações. Uma delas é a demora da implementação do projeto de vida independente", explicou Eduardo Jorge, de 56 anos.



Na prática, as pessoas com deficiência reivindicam um reforço no financiamento destinado à contratação de assistentes pessoais para as tarefas diárias. O diploma que define o Modelo de Vida Independente foi criado no ano passado mas acabou por ficar na gaveta.



O tetraplégico desafiou o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o primeiro-ministro, António Costa, e o ministro da Solidariedade, Vieira da Silva, a que o ajudassem nas tarefas diárias, mas apenas Marcelo compareceu.



Eduardo Jorge estava sem comer desde sábado, numa gaiola, para demonstrar a vida reclusiva das pessoas com deficiência.



O objetivo era manter-se assim até esta segunda-feira, caso nenhum dos governantes ou o Chefe de Estado atendessem ao pedido.