Trânsito entre Rua dos Clérigos e Praça da Liberdade no Porto retomado terça-feira

A circulação rodoviária entre a Rua dos Clérigos e a Praça da Liberdade, no Porto, atualmente cortada devido às obras da Linha Rosa do Metro do Porto, reabrirá na terça-feira, informaram esta segunda-feira a transportadora e a câmara municipal.

"A partir de terça-feira, dia 07 de novembro, está reaberta a circulação automóvel entre a Rua dos Clérigos e a Praça da Liberdade", pode ler-se num comunicado da empresa publicado esta segunda-feira no seu 'site' dedicado às novas linhas.

Segundo a Metro do Porto, a reabertura desta artéria coincidirá com uma "nova fase da construção da Estação S. Bento/Liberdade da Linha Rosa", que incide "na envolvente da Igreja dos Congregados, com corte de circulação" entre as praças da Liberdade e Almeida Garrett.

"O acesso da Avenida dos Aliados à Rua Mouzinho da Silveira passa a fazer-se através do Largo dos Loios e da Rua Trindade Coelho", explica a transportadora liderada por Tiago Braga.

Quanto à praça Almeida Garrett, em frente à estação ferroviária de São Bento, "passa a ter apenas o sentido ascendente, em direção à Rua de Sá da Bandeira".

"Também a circulação pedonal entre a Praça Almeida Garrett e a Liberdade fica impedida, pelo que deve seguir as alternativas sinalizadas no local", refere ainda a Metro do Porto.

Num comunicado enviado às redações sobre esta alteração no trânsito, a Câmara do Porto refere que estes condicionamentos ocorrerão até 31 de maio de 2024, detalhando em pormenor as vias afetadas.

No caso, o trânsito estará proibido no arruamento sul da Praça da Liberdade, no troço compreendido entre a Praça de Almeida Garrett e o arruamento nascente, e haverá condicionamentos com estreitamento de via na mesma praça, no troço compreendido entre o arruamento nascente e a Rua dos Clérigos, e na Praça de Almeida Garrett, no troço compreendido entre a Rua de Mouzinho da Silveira e a Praça da Liberdade.

Haverá dois sentidos de trânsito no arruamento nascente da Avenida dos Aliados, no troço compreendido entre o n.º 80 e a Praça da Liberdade e, nesta praça, a nascente, no troço compreendido entre a Avenida dos Aliados e o arruamento sul e, no arruamento sul, entre o arruamento nascente e a Rua dos Clérigos.

A autarquia informa ainda que será estabelecido sentido único sul/norte na Praça de Almeida Garrett, no troço compreendido entre a Rua de Mouzinho da Silveira e a Praça da Liberdade, conforme sinalizado no local.

A Linha Rosa (São Bento - Casa da Música) envolve a construção de quatro novas estações subterrâneas (São Bento, Hospital Santo António, Galiza e Casa da Música) e os seus custos ascendem a 304,7 milhões de euros, segundo dados do Governo.

Esta segunda-feira, a Câmara do Porto acusou a Metro de resvalar para 2025 as obras da linha Rosa, que ligará São Bento à Casa da Música e cuja conclusão estava prevista para o final do próximo ano.

Numa informação partilhada esta segunda-feira durante a reunião do executivo, a maioria independente liderada por Rui Moreira adianta, relativamente às obras da linha Rosa, que a construção da nova estação da Praça da Liberdade (São Bento), cuja conclusão estava prevista para dezembro de 2024, "está com um atraso de quatro meses, com conclusão prevista para abril de 2025".

Contactada pela Lusa, a Metro do Porto não quis fazer qualquer comentário.