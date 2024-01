Três mil professores a dar aulas sem formação pedagógica

A falta de professores levou o Governo a alargar o acesso à docência a licenciados pós-Bolonha (2006) sem formação pedagógica. A medida, adotada em 2022, fez disparar o número de professores nas escolas sem profissionalização. Atualmente, há já "cerca de 3 mil" docentes a lecionar apenas com a chamada habilitação própria, revelou o Ministério da Educação (ME). Representam 15,8% dos cerca de 20 mil docentes a contrato. No início do ano letivo havia 1260, pelo que se verificou um enorme aumento de 138%.

Isto significa que há cerca de 180 mil alunos a serem ensinados por estes professores, com base num cálculo (conservador) de que cada um terá a seu cargo 60 alunos. Lisboa e Vale do Tejo é a zona do País que mais recorre a estes professores. As disciplinas com mais docentes sem formação pedagógica são Informática, Geografia e Matemática, revela o ME. "Recorre-se cada vez mais a licenciados que, com o todo o respeito, não escolheram a profissão docente e apenas o fazem por oportunismo ou por estarem desempregados. Precisamos é de professores a tempo inteiro e profissionalizados", disse ao CM José Feliciano Costa, da Fenprof.