O Centro Hospitalar do Médio Tejo abriu um inquérito para apurar as causas da morte de uma mulher de 81 anos, por haver suspeitas de erro clínico. Maria Rosa Silvestre foi atacada agosto por um bode na aldeia do Pego, Abrantes, onde residia, e deu entrada no Hospital de Abrantes, onde morreu.O CM sabe que há suspeitas que tenha sido administrado o tipo de sangue errado à idosa, durante a prestação de cuidados médicos nas Urgências do Hospital de Abrantes.