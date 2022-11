A morte de Carina S., de 26 anos, portadora de paralisia cerebral, a sete de outubro, uma semana após ter sido submetida a uma cirurgia dentária, levou os seus pais a apresentar queixas por negligência contra o Hospital dos Covões, em Coimbra, onde a jovem foi operada, a 29 de setembro, e o da Figueira da Foz, onde morreu. A queixa foi formalizada no Ministério Público e nos livros de reclamações dos dois hospitais.





Na sexta-feira, dia 30 de setembro, Carina não conseguiu comer. No dia seguinte, queixou-se de falta de ar e a mãe levou-a ao Hospital da Figueira da Foz. “A Carina foi auscultada por uma médica, que disse para me preparar. Nem percebi o que estava a dizer”, relata a mãe.





Entre gritos de pânico e ameaças de ação legal, o hospital decidiu internar Carina. Passou o resto do dia de sábado sem comer, e apenas no domingo, dia dois de outubro, recebeu soro, às 12h00. Morreu no dia sete, no Hospital da Figueira da Foz.