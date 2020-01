Tempo de espera nas urgências do Hospital Amadora-Sintra chega às seis horas

A urgência do Hospital Fernando Fonseca - Amadora Sintra - estão este sábado com contrangimentos, apurou o CM. Os utentes foram aconselhados a recorrer a unidades de saúde mais próximas.



O Correio da Manhã tentou obter um esclarecimento por parte do hospital que confirmou o aumento da afluência devido a infeções respiratórias e gripes.

