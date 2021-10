Voo da Iberia aterra de emergência no Aeroporto do Porto devido a problemas técnicos. Veja o vídeo

Um voo da Iberia, que fazia a ligação entre Vigo e Madrid, foi obrigado a aterrar de emergência no Aeroporto do Porto este domingo à noite, devido a problemas técnicos.

Segundo o La Voz de Galícia, a aeronave da companhia espanhola levantou voo de Vigo pelas 20h40 de Lisboa e devia aterrar às 22h00. Cerca de meia hora depois de levantar voo, registou problemas técnicos e o piloto solicitou aterragem de emergência no Porto.

Apesar do aparato e do nervosismo dos passageiros, tudo correu bem. "Obrigado à tripulação da Iberia. Aterrámos bem no Porto, depois de uma emergência com o trem de aterragem. Passei o medo pensando na minha família, entre risos de nervos", conta uma passageira no Twitter.

No vídeo que divulgou, é possível ouvir lamentos dos passageiros e, depois, a euforia dos aplausos com a aterragem de sucesso.

Os passageiros foram alojados num hotel da Invicta, com a companhia espanhola a oferecer alternativa de regresso a Madrid de autocarro.