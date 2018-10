Facebook elimina centenas de páginas por fazerem spam com os utilizadores

Empresa afirma que objetivo é combater a desinformação, spam político e atividade que não seja autêntica.

"As pessoas precisam de confiar nas ligações que fazem no Facebook, é por isso que temos uma política que proíbe o comportamento não autêntico coordenado - redes de contas ou Páginas trabalhando para enganar outras pessoas sobre quem são e o que estão a fazer", afirma o chefe de segurança cibernética do Facebook, Nathaniel Gleicher.



Segundo Oscar Rodriguez, gerente de produto da rede social, as eleições intercalares nos Estados Unidos tiveram um papel fundamental na remoção destas páginas e contas.



A empresa afirma que muita gente está a criar páginas falsas para partilharem informação enganadora, levando vítimas a adicionar sites inundados com publicidade e peças com clickbait, e agora essa informação tornou-se um meio para partilhar conteúdo político, nem sempre verdadeiro.



De acordo com a agência Reuters, a empresa também removeu 66 contas de empresas russas que estariam, alegadamente a vender informação dos utilizadores da rede social.

O Facebook eliminou cerca de 800 contas por "espalharem a desinformação, spam político e atividade falsa".