CMTV em direto de Portimão

A CMTV realizou esta segunda-feira, a partir de Portimão, a primeira de sete emissões fora de Lisboa. Até agosto, no âmbito do seu décimo aniversário, a CMTV vai realizar outras emissões de norte a sul do País, com o objetivo de se aproximar do seu público e fazer jus ao lema ‘Melhor. Primeiro’. Ontem, a partir da Fortaleza de Santa Catarina, em Portimão, foram emitidos o programa ‘Manhã CM’, blocos do ‘Jornal de Portugal’ e do ‘Grande Jornal da Tarde, assim como do ‘Rua Segura’ e do ‘Direto CM’. Realizaram-se ainda diretos em vários pontos dispersos pela cidade. Vão agora seguir-se Leiria (1 de maio), Braga (17), Ourém (20 de junho), Porto (23), Lourinhã (24) e Albufeira (20 de agosto).

