Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Aviso de greve geral se RTP não negociar com precários

Plenário com maior adesão de sempre na estação pública vota, por unanimidade, caderno reivindicativo e pré-aviso de paralisação.

Por João Bénard Garcia | 01:30

Quinhentos trabalhadores da RTP, na maior adesão de sempre, votaram esta quarta-feira por unanimidade - durante um plenário nacional na empresa, que durou cerca de três horas -, a entrega, em mãos, ao Conselho de Administração de um caderno com 11 reivindicações e um pré-aviso de greve geral, paralisação que avançará caso a equipa liderada pelo presidente, Gonçalo Reis, não aceite sentar-se, nos próximos dias, à mesa das negociações.



Segundo fonte do Conselho de Redação (CR) da RTP, os trabalhadores exigem "um aumento de tabela salarial de 4% e nunca inferior a 50€", "cláusulas de expressão pecuniária, como subsídio de condução, também com um aumento nunca inferiores a 4%", "revisão dos valores do complemento de reforma" e "a integração imediata de 130 trabalhadores precários no quadro da empresa". O plenário deliberou ainda que a administração terá de "explicar e resolver mais de 70 casos de colaboradores precários que, numa primeira fase, tiveram avaliação positiva, e que depois, sem qualquer justificação, foram desclassificados e ficaram fora da lista" para integração nos quadros.



Além das questões laborais e salariais que estão pendentes (para profissionais da RTP cujos ordenados não são atualizados há vários anos e 200 precários que continuam a recibo verde), decidiram os trabalhadores, também por unanimidade, exigir que a atual administração da RTP se comprometa a "renovar os quadros de forma planificada e com recurso a um concurso público transparente".