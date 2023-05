Inédito: CMTV com o programa mais visto do dia de toda a televisão portuguesa

O programa "Duelo Final", da CMTV, foi este sábado o líder absoluto de consumo em todo o mercado televisivo. É um registo inédito na história do canal do 'Correio da Manhã'. O "Duelo Final" obteve uma audiência média de 7,6%, com 16,1% de share, seguido do "Jornal da Noite", da SIC, com 7% e 14,9%, e do Telejornal, da RTP 1, com 6,7% de audiência média e 14,7% de share.No top-10 dos programas mais vistos da televisão aparece outro formato da CMTV: "Jogadas Decisivas" registou o sexto lugar, com 6,5% de audiência média e 13,7% de share.No cômputo global, a CMTV teve dois programas com mais audiência que o "Jornal Nacional" da TVI generalista, que ficou apenas no décimo lugar do ranking global da televisão portuguesa, com 5,5% e 12,0%.No resultado diário, a CMTV registou um share médio de 7,3%, muito acima dos seus concorrentes juntos: o canal CNN obteve apenas 3,7% de share médio diário, e a SIC Notícias 2,2%.A CMTV lidera o mercado de informação nacional há 13 meses consecutivos e ganha todos os dias há 336 dias sem qualquer interrupção. É emitida no canal 8 de todas as plataformas de cabo, mas não está ainda na TDT.Os resultados são da responsabilidade da GFK.