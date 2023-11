CMTV líder na comunicação de António Costa ao País

é a líder absoluta entre os canais de informação nacional no acompanhamento diário e em permanência da crise política.Este sábado, mais um dia de intensidade noticiosa, mais uma vitória dapor larga margem sobre todos os concorrentes.Com efeito, sábado aregistou um share médio diário de 5,3%, o equivalente a 127 mil espectadores em média a cada minuto do dia.Quer a CNN, com 3,3% de share, quer a SIC Notícias, com 2,7%, ficaram muito atrás da televisão doA televisão doé a escolha maioritária dos portugueses para se informarem sobre a crise política, desde o primeiro dia, dia das buscas em S. Bento e da demissão do primeiro-ministro.lidera há 19 meses sem qualquer interrupção. É emitida no canal 8 de todas as plataformas de cabo, mas não está ainda na TDT.