CMTV lidera há 47 meses e dispara mais 9% em novembro

liderou o consumo de informação nacional no cabo no mês de novembro, completando uma sequência de 47 meses consecutivos a ganhar.Desde janeiro de 2017 que a televisão dolidera todos os meses, sem interrupção, o consumo de informação na televisão por cabo.Nos confrontos diários com SIC Notícias, TVI24 e RTP3, alidera sem interrupção há 825 dias consecutivos, completados no último dia do mês de novembro.Com estes resultados, a CMTV, emitida no canal 8 de todos os operadores de cabo, atingiu um share equivalente ao conjunto dos seus principais concorrentes. Com efeito, afecha novembro com 4% de share, enquanto a SIC Notícias encerrou o mês com 2,4% e a TVI24 com 1,6% de share médio.Além disso, o canal do Correio a Manhã continua a crescer permanentemente.No mês de novembro, a CMTV cresceu 9% em relação ao mesmo período do ano anterior. Por minuto, a CMTV registou uma média de 95976 espectadores.Há perto de 2,6 milhões de portugueses que todos os dias contactam com a CMTV. Neste critério, o crescimento em relação ao ano anterior é de 15%.Também no horário nobre, o crescimento da CMTV é assinalável. A audiência total neste horário de maior consumo e investimento publicitário cresceu 9%, para 1 milhão 756 mil espectadores diários no prime time.Os resultados apresentados são da responsabilidade da GFK, empresa que mede as audiências em Portugal.