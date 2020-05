Confissões de uma ‘ninfomaníaca’ este sábado na CMTV

Espancada e largada num beco numa noite fria, Joe (Charlotte Gainsbourg) é encontrada por Seligman (Stellan Skarsgard), um homem mais velho. Em casa deste, a recuperar do trauma, começa então a contar detalhes de sua vida íntima.Assumindo ser uma ninfomaníaca, Joe narra algumas das aventuras sexuais que vivenciou. Este é o enredo de ‘Ninfomaníaca’, filme que Lars Von Trier realizou em 2013 e que aexibe este sábado pelas 02h30.O filme que resulta de uma produção conjunta de cinco países (Dinamarca, Alemanha, França, Bélgica e Reino Unido) conta com um elenco de luxo que, para além de Charlotte Gainsbourg e Stellan Skarsgard, inclui Shia LaBeouf, Uma Thurman, Willem Dafoe e Jamie Bell. A segunda parte do filme é emitida para a semana.