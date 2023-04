De recorde em recorde, 'Noite das Estrelas' acima de 7%

O novo programa de Maya e Rui Oliveira, voltou a obter o melhor resultado de sempre. Atingiu o valor recorde de 7,2% de share com 89 mil e quatrocentos espectadores. O programa de terça-feira contou com a presença do Adriano Silva, Quintino Aires e Daniel Nascimento.A CMTV obteve um share de 5,4% com 102 mil e seiscentos espectadores. O mesmo que os seus concorrentes juntos. O canal CNN atingiu 3% de share e 56 mil e cem espectadores, enquanto a SIC Notícias ficou-se por 2,3% e 43 mil e seiscentos espectadores e a RTP 3 0,5% de share com 9 mil e quatrocentos espectadores.A CMTV é emitida no canal 8 de todas as plataformas de cabo, mas ainda não está na TDT.Os resultados citados são da responsabilidade da GFK.