Já começou a nova iniciativa do Correio da Manhã, que oferece com a venda do jornal um jogo de tabuleiro. A ‘Batalha Naval’ é o primeiro destes jogos. Seguem-se ‘4 em Linha’, ‘Adivinha Quem É’ e ‘Jogo da Glória’. A iniciativa tem-se revelado um verdadeiro sucesso, tendo o jornal já esgotado em vários pontos de venda no País. “Estas são iniciativas que as pessoas gostam muito. Houve pedido para reservas. O jornal já esgotou”, revelou o proprietário de um posto de venda na Guarda. “Já tenho muitas poucas unidades, o jornal está mesmo a terminar”, afirmou Carina, vendedora num quiosque em Leiria. No Alentejo, a ação do CM também está a ser um êxito. “Tem havido uma procura efetivamente mais elevada, com a participação diária dos clientes que já temos e a procura de novos”, confessou Arlindo, vendedor num quiosque em Évora.



CM volta à estrada com visita à Guarda

No âmbito do périplo que tem feito pelo País junto dos postos de venda, o CM vai andar esta semana pelo distrito da Guarda. Nesta iniciativa, vários rostos do CM e da CMTV prestam presencialmente homenagem aos que diariamente levam o jornal até aos nossos leitores. Esta segunda-feira, o diretor-geral editorial, Carlos Rodrigues, e a apresentadora Maya vão estar na Guarda e no Sabugal. Recorde-se que, desde que mudou de imagem, a 9 de janeiro, as vendas do CM cresceram 11% no Norte do País, com destaque para o distrito do Porto, onde a subida foi de 18%.