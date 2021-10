Facebook e Instagram comparados a tabaco nos EUA

A notícia de que o Facebook estava a preparar-se para lançar um Instagram para menores de 13 anos gerou uma onda de polémica e fez com que o congresso dos Estados Unidos quisesse ouvir a gigante da internet, mesmo depois de esta ter informado que o projeto não iria avançar, para já.No rescaldo da divulgação, por parte do ‘Wall Street Journal’, de um relatório ‘secreto’ que diz que a empresa sabia que o Instagram poderia ter um efeito "tóxico" em jovens adolescentes, os senadores quiseram ouvir a diretora global de segurança do Facebook, Antigone Davis. Esta, que se identificou como mãe e ex-professora, desvalorizou o documento.Contudo, mostrou-se indisponível para divulgar o estudo completo, referindo "considerações de privacidade". Disse apenas que a empresa tecnológica "leva muito a sério a privacidade, a segurança e o bem-estar de todos aqueles que usam" as suas plataformas.O congresso não gostou das respostas "vagas" de Davis e não lhe facilitou a vida, acusando-a de "falta de transparência". "Agora sabemos que o Facebook coloca os lucros à frente da segurança das crianças", disse o senador democrata Richard Blumenthal. "O Instagram é aquele cigarro da primeira infância, criado para fisgar os adolescentes cedo", disse o democrata Ed Markey. "O Facebook é como um gigante do tabaco, que divulga um produto que eles sabem que é prejudicial à saúde dos jovens".Esta semana haverá uma segunda audiência, desta vez com um denunciante, cuja identidade não foi revelada ainda.