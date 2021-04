Nova derrota histórica para Cristina Ferreira

Cristina Ferreira pode juntar ‘All Together Now’ à sua lista de fracassos. No domingo, o formato da TVI voltou a ser arrasado pelo rival ‘Hell’s Kitchen’, da SIC, e registou o pior resultado de sempre.









A grande aposta da apresentadora para garantir a liderança aos domingos à noite foi vista por uma média de 1 055 800 telespectadores e alcançou 21,8% de share, o que significa que, desde o programa de estreia, a 7 de março, as ‘cantorias’ de Cristina já perderam cerca de 380 mil telespectadores.

Como se isso não bastasse, o fracasso do formato parece estar a afetar o share total da TVI ao domingo, com o canal a atingir valores bem mais baixos (mínimo de 16,2%, a 14 de março, e máximo de 18,4%, a 4 de abril) em março e abril do que aqueles registados em fevereiro, quando eram transmitidas as galas do ‘Big Brother’.



No passado domingo, por exemplo, a estação de Queluz de Baixo obteve uma quota de mercado de 16,3%, enquanto a SIC registou 20,3%.





‘All Together Now’ perdeu para a presença de Maria José Morgado no ‘Isto é Gozar com Quem Trabalha’, de Ricardo Araújo Pereira, que foi vista por uma média de 1 455 200 telespectadores e registou 26% de share. Logo a seguir, ‘Hell’s Kitchen’ atraiu 1 316 800 pessoas (25,4% de share). Dividido em quatro segmentos, o programa apresentado pelo chef Ljubomir Stanisic venceu em todos eles.





Logo a seguir, a estreia de ‘Princípio Meio e Fim’, o novo formato de Bruno Nogueira para a SIC, foi visto por uma média de 495 900 telespectadores, ganhando, no horário, ao concurso de talentos ‘The Voice Kids’ (RTP1) e a ‘Roast Toy’, a aposta da TVI para tentar fazer frente ao novo programa de humor da concorrência.