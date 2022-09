Nova novela 'Sangue Oculto' dá sinais de esperança à SIC

Depois de vários meses a perder na ficção nacional em horário nobre, a SIC parece ter encontrado uma produção capaz de fazer frente ao fenómeno ‘Festa é Festa’, da TVI.A novela ‘Sangue Oculto’ estreou na passada segunda-feira, dia 19, e venceu a trama cómica de Queluz de Baixo em dois dias até à passada sexta-feira (terça e quarta-feira, mais concretamente). Perdeu no primeiro episódio e no quarto, na 5ª feira. Já na sexta-feira, ‘Sangue Oculto’ e ‘Festa é Festa’ registaram praticamente um empate técnico.Um valor muito próximo do de ‘Festa é Festa’, que registou, entre segunda e sexta-feira, uma média de 943 100 telespectadores e 20,9% de share. A novela da TVI, que conta com Pedro Teixeira, Ana Guiomar, Pedro Alves e Maria do Céu Guerra no elenco, está já, recorde-se, na sua 5ª temporada. Estreada a 26 de abril de 2021, tornou-se em pouco tempo líder de audiências. Uma posição agora mais ameaçada.