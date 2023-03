Octávio Ribeiro revela história de sucesso do Correio da Manhã

É um dos momentos mais aguardados da ‘Redação Aberta’ doe da, segunda-feira, 20 de março. ‘CM, uma história de sucesso, do papel ao ecrã’ é o tema de intervenção de Octávio Ribeiro, ex-diretor doe ex-diretor-geral editorial da Cofina.Jornalista com um percurso ímpar na comunicação social, Octávio Ribeiro foi o precursor das grandes transformações que oconheceu sob a sua direção, nomeadamente no escrutínio permanente dos poderes públicos, e da criação da, que alterou radicalmente o panorama televisivo em Portugal e o modo de fazer informação.Sempre a pensar nos leitores, nos telespetadores, nos portugueses: "Oé um monumento vivo erigido à liberdade e à democracia. Foi um prazer servir o projeto e uma honra liderar essa grande equipa. Na segunda-feira irei lembrar esses maravilhosos tempos, com a felicidade de ver o nosso projeto cada vez mais forte e liderante", diz. Juntamente com Octávio Ribeiro estará Luís Santana, administrador da Cofina, que recordará momentos históricos vividos noe naApós a intervenção de Octávio Ribeiro e Luís Santana, a redação doe daabre portas a Marcelo Rebelo de Sousa. Um dia especial, em que as equipas do maior jornal do País e da televisão com maior audiência do cabo recebem a visita de estudantes, leitores, telespectadores, cronistas, colaboradores e antigos diretores, bem como convidados especial, como o ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, o bispo auxiliar de Lisboa, D. Américo Aguiar, e o ex-CEMGFA, almirante Silva Ribeiro, entre outras individualidades.