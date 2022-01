Prepare-se para as novidades no seu CM. Novas revistas Domingo e Boa Onda

Ano novo, vida nova, sem esquecer as referências que nos trouxeram até aqui: qualidade, isenção, rigor, inovação. Sempre a pensar naqueles que nos leem e que merecem todo o nosso esforço e dedicação. É com eles que caminhamos mais um ano e é para eles que preparámos um conjunto de novos projetos e abordagens, ummais dinâmico, mais atrativo, com especial incidência nos dias da semana mais propícios à leitura. A ‘Domingo’, que acompanha a edição de hoje do, é disso exemplo. A transformação será ainda mais evidente na próxima edição, dia 9, já que a revista de hoje é uma edição especial.Com mais tempo para a leitura, procurámos novos espaços e novos cronistas, como é o caso de Carlos Fiolhais, um dos cientistas mais respeitados do nosso país, com mais de 30 livros publicados. Acreditamos, também, ser do agrado dos nossos leitores a publicação de cartas escritas pelos ex-combatentes no Ultramar aos seus familiares mais queridos. Documentos históricos, recuperados pela jornalista Marta Martins Silva, que expressam o medo e a dor de quem foi para a guerra.Carlos Fiolhais nasceu em Lisboa em 1956. É licenciado em Física na Universidade de Coimbra e doutorado em Física Teórica na Universidade Goethe, Alemanha. Foi professor convidado em universidades de Portugal, Brasil e EUA. Mente brilhante, é o grande divulgador da ciência em Portugal. Escreve na ‘Domingo’, a partir do dia 9 de janeiro. Imperdível!Durante 13 anos, a guerra colonial enviou para África uma geração de rapazes. Na metrópole, deixaram vidas em suspenso. Marta Martins Silva, jornalista do, volta a dar voz aos ex-combatentes, revelando a troca de correspondência com os entes queridos. "Adeus, até ao meu regresso". ‘Cartas de amor e de dor’, todas as semanas, na ‘Domingo’.Francisco José Viegas nasceu em 1962. Professor, jornalista e editor, exerceu o cargo de secretário de Estado da Cultura de junho de 2011 a outubro de 2012. Da sua obra destacam-se vários livros de poesia e romances. Tem um novo espaço de reflexão na ‘Domingo’, mantendo o seu ‘Blog’ nas páginas doe a crónica sobre os mais ricos pitéus na ‘Boa Onda’.Nem tudo o que reluz é ouro na passadeira da fama. Vidas cruzadas, encontros e desencontros, amores perdidos, paixões ardentes. O outro lado das estrelas que todos os dias entram pela nossa casa, tantas vezes incompreendidas. A ‘Boa Onda’ vai contar-lhe tudo o que quer saber sobre esses pontos de luz que encantam.A ‘Boa Onda’ é uma revista que faz companhia a toda a família ao longo da semana, o que significa que está disponível para consulta. Razão pela qual inclui também sugestões de viagens, roteiros de fim de semana, gastronomia, e receitas. Francisco José Viegas mantém a sua crónica sobre os mais ricos pitéus, ‘A Ordem das Coisas’.Novo grafismo, rubricas totalmente reformuladas, nova filosofia, um ritmo apropriado para o final da semana. A ‘Boa Onda’ tem notícias, reportagens, entrevistas, bastidores de todo o universo televisivo e os melhores cronistas. Saiba tudo, das grandes estrelas às melhores novelas, dos formatos de entretenimento às estreias nas plataformas de streaming. Um novo mundo que abre portas no próximo dia 7 de janeiro.Quatro das mais talentosas jornalistas do Correio da Manhã abrem um novo espaço de opinião sobre o quotidiano: Magali Pinto, chefe de redação, Vânia Nunes, jornalista, Rute Lourenço, editora de ‘Vidas’ do, e Cláudia Machado, editora do Portugal do, assinam semanalmente a rubrica ‘Poder Feminino’. A análise e o olhar crítico dos temas que marcaram a semana em Portugal e no Mundo.Será o suplemento com maior espaço para a reportagem, dando todas as semanas destaque aos temas tratados no ‘Reportagem CM’, da, de domingo à tarde. Temas da atualidade e transversais, com múltiplas abordagens, indo sempre mais além na análise dos factos, na compreensão dos fenómenos que merecem a atenção dos repórteres. Haverá também novos colunistas e novos temas dos colunistas do. Francisco José Viegas ganha um espaço de reflexão semanal e José Jorge Letria, escritor e presidente da SPA, vai abordar temas do quotidiano.A revista ‘Domingo’ é o suplemento mais duradouro do, que tem acompanhado as novas temáticas e evolução gráfica. É neste contexto que nasce hoje a nova ‘Domingo’, com um novo formato, novo grafismo e sobretudo um novo conceito e uma nova proposta para si, caro leitor. A ‘Domingo’ desta semana, distribuída hoje com o, é uma edição especial sobre o ano de 2022, sendo já visíveis algumas das alterações introduzidas. A partir do dia 9 deste mês, a ‘Domingo’ entrará em velocidade: mais reportagem, mais histórias, mais texto, mais conteúdo, mais tempo para ler, mais opinião, mais colunistas, novos temas, novos assuntos , novos interesses. Ah! E com mais passatempos também.A ‘Domingo’ tem agora mais domingo para levar para casa, para ler devagar. Lentidão: é este o conceito principal da nova ‘Domingo’. Ler devagar o Correio da Manhã ao domingo, ler e levar para casa, para continuar com o seu jornal de todos os dias.No fecho da revista, o cartoonista Gargalo faz a leitura da atualidade.Grandes colunistas e intelectuais revezam-se no espaço que todas as semanas faz as escolhas do melhor e do pior na vida nacional: Maria Filomena Mónica, João Pereira Coutinho, o embaixador jubilado Falcão-Machado. Três vozes respeitadas, que os leitores dose habituaram e ler e reler. A opinião que conta, na sua ‘Domingo’.