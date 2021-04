Receitas do livro de Cristina Ferreira por entregar a associações

Quando lançou o livro ‘Pra Cima de Puta’, Cristina Ferreira anunciou que tinha como objetivo motivar o debate sobre a “violência gratuita na internet e nas redes sociais” e as consequências desse crime, deixando claro que a questão financeira não a movia e que todo o dinheiro angariada com as vendas seria direcionado para associações que se dedicassem a combater o bullying. No entanto, de acordo com a ‘Sábado’, as receitas ainda não foram distribuídas.









“Qualquer euro que este livro possa vir a dar não me será entregue a mim. Será entregue a quem ao meu lado, a partir deste momento, luta pela dignidade dos outros e isso é o principal no meio de isto tudo”, afirmou, em novembro do ano passado, na TVI.

Cinco meses depois, e passado o furor em torno da publicação, ainda não há informação sobre as associações apoiadas. “A seu tempo tornaremos pública a informação relativa a esse assunto”, reagiu a editora Contraponto. A Notable, agência de Cristina, recusou comentar. O livro, cujo preço é 15,50€ (sem descontos), vendeu 21 245 exemplares até março, segundo dados da GfK a que a ‘Sábado’ teve acesso, resultando numa receita de 298 871 €, sendo que, por norma, os autores têm direito a 10% do valor.



‘Cristina ComVida’ faz novo mínimo de audiência



Cristina Ferreira tem enfrentado momentos difíceis na condução do ‘Cristina ComVida’, e na passada

4ª feira fez mesmo o pior resultado desde a estreia.





O programa de fim de tarde da TVI, que recebeu o líder do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, foi acompanhado por 587 900 espectadores e registou apenas 13,3% de share, perdendo, mais uma vez, para as novelas da SIC e para

‘O Preço Certo’ (RTP 1).