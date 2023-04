CMTV vai reforçar a informação nas tardes de segunda a sexta-feira. A caminho do verão, o período da tarde é cada vez mais relevante, pelo que o ‘Direto CM’, principal noticiário deste período na CMTV, vai crescer.



A partir de segunda-feira, entra no ar às 15h50, logo a seguir ao programa sobre assuntos de segurança ‘Rua Segura’.



Também o futebol é reforçado nas tardes da CMTV, com versão alargada do ‘Mercado’ antes do ‘Grande Jornal’ de Pedro Mourinho, até ao fim do campeonato.



"Com este movimento, reforçamos a grelha de modo a prestar sempre o melhor serviço ao telespectador”, diz Paulo Oliveira Lima, diretor executivo da CMTV.