Sensualidade e erotismo na CMTV com novo clássico de cinema

A CMTV exibe este sábado, às 02h30, o filme ‘A História de O - Capítulo 2’, inserido no ciclo de clássicos do cinema erótico que o canal do Correio da Manhã tem apresentado todos os sábados.

Depois de ter sido iniciada no mundo do sadomasoquismo, O (Sandra Wey) torna-se dominadora. É então que um poderoso grupo industrial a contrata para descredibilizar o seu maior concorrente, James Pembroke, líder de um império financeiro norte-americano. Num esplendoroso castelo em França, onde Pembroke se encontra instalado com o pai, mulher e filhos, O elabora um plano para que todos sucumbam aos seus talentos de sedução mais perversos. E, para sua surpresa, ela encontra pouca resistência.

Um filme realizado por Eric Rochat, que conta ainda com a participação de Manuel de Bias, Rosa Valenty, Carole James e Christian Cid.