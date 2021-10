Série 'Squid Game' é o melhor lançamento de sempre na Netflix

Squid Game has officially reached 111 million fans — making it our biggest series launch ever! pic.twitter.com/SW3FJ42Qsn — Netflix (@netflix) October 12, 2021

série norte-americana

O novo

da plataforma relata a história de 456 pessoas que entram num concurso com seis jogos para ganhar 45,6 mil milhões de

, aproximadamente 33 milhões de euros. O que de início não se sabe é que se perderem um dos seis jogos, são mortos.





O thriller Squid Game é o melhor lançamento de sempre na Netflix, adiantou a plataforma de streaming, esta terça-feira.Lançada a 17 de setembro, a série sul-coreana já foi vista por 111 milhões de pessoas e está entre os conteúdos mais vistos da plataforma em mais de 80 países, relata o The Guardian.Outro sucesso no serviço de streaming trata-se aBridgerton, que foi acompanhada por 82 milhões de contas. Esta medição da Netflix refere-se a todas as contas que viram um episódio por, pelo menos, dois minutos.thrillerwonsDepois de fenómenos como La Casa de Papel ou Lupin, outra série de língua não-inglesa volta a ser um fenómeno na plataforma.Ainda antes deste thriller, outro conteúdo sul-coreano conquistou a indústria. O filme Parasite arrecadou vários prémios nos Óscares de 2020, inclusive o de Melhor Filme.