TVI acusada de nova censura a Ana Leal

Ao contrário do que foi inicialmente anunciado, a TVI não emitiu uma reportagem da jornalista Ana Leal sobre as falhas do Serviço Nacional de Saúde (SNS) no combate ao surto de Covid-19. A "investigação" acabou por "cair" à última hora.

O caso está a gerar novas acusações de censura que visam a estação e a direção de informação liderada por Sérgio Figueiredo. Fonte oficial do canal de Queluz de Baixo explicou que "todos os dias caem peças, como foi o caso", rejeitando qualquer acusação de censura.

A emissão da peça estava prevista para a passada quarta-feira, e tinha sido divulgada pela própria jornalista e pela TVI. Mais tarde, Ana Leal esclareceu: "Perante as muitas perguntas que têm sido colocadas por seguidores da página do programa ‘Ana Leal’, dizer que não é da minha responsabilidade a não emissão da reportagem que estava anunciada."



Questionada, a repórter recusou prestar mais esclarecimentos. No entanto, o CM sabe que a jornalista terá, mais uma vez, manifestado a sua insatisfação perante as decisões da direção da TVI, embora tema "represálias" (recorde-se que, em 2013, enfrentou um processo disciplinar e foi mesmo impedida de entrar nas instalações da TVI por ter questionado a não exibição de uma peça sua sobre o SIRESP).

Manuela Moura Guedes, ex-colega de redação de Ana Leal, reagiu a este novo caso acusando os responsáveis da TVI de "submissão e obediência" ao "Sistema" e ao "Poder". Recentemente, Ana Leal acusou António Costa de ter pressionado a TVI para a despedir. O primeiro-ministro negou. Leal disse ainda não ter dúvidas de que a TVI vai acabar com o seu programa de investigação devido a "interesses políticos".