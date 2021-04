Um mês depois da estreia, o novo programa de Cristina Ferreira não só não convence como continua, dia após dia, a registar mínimos históricos nas audiências. ‘Cristina ComVida’, emitido às 19h00, na TVI, perde diariamente para a telenovela da SIC ‘Êta Mundo Bom’ e frequentemente para ‘O Preço Certo’, da RTP 1, conduzido por Fernando Mendes.









Mas não é apenas face aos concorrentes diretos que o formato da diretora de ficção e entretenimento da estação de Queluz de Baixo apresenta fracos resultados. Também em relação ao seu antecessor, ‘Big Brother Duplo Impacto’, emitido à mesma hora e conduzido por Mafalda Castro, Cristina apresenta números mais baixos.

No geral, a estação saiu a perder com a troca de programas e a aposta em Cristina Ferreira. Enquanto o formato de acompanhamento do reality show conquistou uma média de 762 800 espectadores, Cristina não foi além dos 624 400, de acordo com os dados oficiais da GfK. Em relação ao share, o formato conduzido por Mafalda atingia em média os 17%, enquanto o ‘Cristina ComVida’ se mantém nos 15,9 %.





Resultados que criam mal-estar e que levam a que a continuidade do formato seja questionada. Recorde-se que também o último programa da estrela, ‘Dia de Cristina’, não vingou. Depois do investimento avultado feito no projeto, a TVI decidiu tirar o programa de antena ao fim de apenas três meses de existência.