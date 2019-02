Vídeo de canal infantil do Youtube mostra a crianças como cortar os pulsos

Mãe ficou estarrecida ao ver homem com conselhos macabros no meio de um vídeo de desenhos animados inofensivos.

18:57

Uma mãe americana que vive no estado da Florida descobriu um vídeo no canal infantil do Youtube, o Youtube Kids em que, a meio de um episódio de desenhos animados, aparece a imagem real de um adulto a exemplificar como é que se corta os pulsos. A mensagem é sinistra: "cortas assim [na transversal] para chamares a atenção e assim [ao longo do braço] para teres resultados".



A mãe, que não foi identificada, ficou estarrecida com o que viu e denunciou de imediato a situação ao site Pedimom, especializado em assuntos de maternidade. O vídeo com a bizarra inserção no meio de um desenho animado inofensivo foi retirado, mas, posteriormente, descobriu-se o mesmo segmento em outros vídeos publicados nesta plataforma.



Free Hess, editora do site, conta que, ao fim de oito meses, ainda há denúncias de que o vídeo volta a aparecer, com a plataforma a apagá-lo repetidamente.



O caso põe em xeque as garantias que o Youtube dá sobre a segurança do seu canal infantil, que é publicitado como sendo rigorosamente escrutinando para não incluir conteúdos violentos ou ofensivos.