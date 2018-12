Katia e Elma questionaram vitória de Luka Modric.

Por Patrícia Correia Branco | 08:39

Cristiano Ronaldo falhou a sexta Bola de Ouro da sua carreira ao perder o prémio para Luka Modric, na cerimónia que aconteceu na última segunda-feira, em Paris.Esta escolha da France Football não agradou aos fãs do internacional português, mas foram as irmãs do craque que mais mostraram a sua revolta nas redes sociais.