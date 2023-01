‘Curral de Moinas - Os Banqueiros do Povo’, do realizador Miguel Cadilhe, foi o filme nacional mais visto nas salas de cinema portuguesas em 2022. De acordo com dados do Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA), em segundo lugar ficou ‘Duros de Roer’, de Victor Santos, seguindo-se ‘Salgueiro Maia - O Implicado’, de Sérgio Graciano, em terceiro lugar, ‘A Fada do Lar’, de João Maia’, em quarto, e ‘Restos do vento’, de Tiago Guedes, em quinto.









O campeão, ‘Curral de Moinas - Os Banqueiros do Povo’, foi visto por cerca de 314 mil pessoas e somou uma receita bruta na ordem dos 1,8 milhões de euros.