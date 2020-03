Disney Pixar volta ao reino da fantasia com 'Bora Lá'

O que aí vem: as próximas produções no grande ecrã

2020 é um ano de peso para os estúdios Disney e, em particular, para a Pixar. A produtora, que nos últimos 25 anos deu cartas na animação digital e foi responsável por êxitos como ‘Toy Story’, ‘À Procura de Nemo’ ou ‘Carros’, estreia duas grandes produções com poucos meses de diferença entre si. A primeira delas já chegou às salas portuguesas: trata-se da aventura, protagonizada por dois irmãos elfos às avessas, chamada ‘Bora Lá’.Habituada a investir entre 100 e 150 milhões de euros em cada nova obra, a Pixar aposta, desta vez, num tom mais descontraído e assenta numa animação que desconstrói o universo dos contos de fadas, dando-lhe um toque de modernidade.Neste filme, tanto há unicórnios como dragões e centauros, só que todos habitam em urbanizações formadas por ‘casas-cogumelo’, andam em carros de vários estilos e frequentam escolas ou restaurantes.É neste contraste entre modernidade e fantasia que se ergue uma peripécia familiar. Ian e Barley Lightfoot são dois irmãos elfos adolescentes que descobrem um inusitado presente, deixado pelo falecido pai no sótão da casa onde habitam com a mãe. A partir de um bastão mágico de madeira, a dupla desavinda vai lutar para passar mais um dia com o progenitor. Só que as contrariedades vão obrigar a muitos avanços e recuos, cheios de imaginação.‘Bora Lá’ teve uma estreia modesta nos Estados Unidos, abaixo do habitual para os números generosos de receitas da Pixar. Os peritos da indústria dizem que o estúdio quer chegar mais longe nas bilheteiras com a animação que se segue: ‘Soul’, que estreia em junho. Esta é uma comédia dramática sobre um professor de música, que sonha ser um prodígio do jazz e que, após um acidente, vê a sua alma separar-se do corpo e ir em busca da redenção. O ator Jamie Foxx dá voz ao protagonista.é uma produção britânica, que estreia no dia 12 e que conta como um jovem entra num portal que o leva até outro universo.Produção japonesa de autor, o filmeestreia nas salas no dia 19 deste mês e segue um grupo de jovens que querem ser super-heróis.Famosa personagem literária, o coelho bem intencionado regressa em, que articula, de novo, desenhos animados com imagem real.A Dreamworks tem pronta para estrear a sequela do filme bem-sucedido de 2016.traz a nova canção de Justin Timberlake, ‘The Other Side’.