'Juiz Sem Medo' brilha no último dia do LEFFEST

Baltasar Garzón veio a Lisboa participar numa conversa sobre ascensão do populismo.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

Terminou este domingo, com um debate sobre populismo, corrupção e direitos humanos em tempos neoliberais, a 12ª edição do LEFFEST - Lisbon & Sintra Film Festival, que trouxe a Lisboa um convidado muito especial: o espanhol Baltasar Garzón.



Conhecido como o 'Juiz Sem Medo' - por ter querido extraditar Augusto Pinochet e ter emitido um mandado de captura contra Bin Laden -, Garzón esteve no Teatro D. Maria II, em Lisboa, a convite do produtor Paulo Branco, para dizer que "ser politicamente correto hoje em dia é consentir nos desmandos que se estão a praticar" e que todos os cidadãos "têm o direito e o dever de lutar pelo fim da corrupção".



O juiz falava antes da exibição do documentário 'The Code', do qual é um dos protagonistas, e que acompanha o trabalho de homens e mulheres que combatem para que nada nem ninguém esteja acima da lei. No final do debate, Paulo Branco não escondia a satisfação. Não só pela adesão à iniciativa - a Sala Garrett do D. Maria II estava cheia -, mas pela forma como o público correspondeu a mais uma edição do festival que organiza desde 2006.



"Embora seja bastante difícil de contabilizar, porque a programação se espalha por muitos espaços, tanto na cidade de Lisboa como na vila de Sintra, tivemos certamente 25 mil pessoas no festival", disse o diretor do LEFFEST, acrescentando que já estava a pensar na edição do ano que vem: "Como sempre, queremos melhorar e corrigir o que houver a corrigir."