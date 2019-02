Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Noite de Óscares com surpresas, discursos emotivos e bocas a Trump

Filme sobre segregação racial foi o grande vencedor numa cerimónia calculada ao pormenor para que ninguém se sentisse posto de lado.

Por Sónia Dias | 01:30

Foi uma noite cheia de surpresas (boas e más). Mas, no final, houve mais vencedores do que derrotados. Desta feita, a Academia de Hollywood preferiu reduzir os riscos ao mínimo - depois de ficar sem apresentador (Kevin Hart) devido a comentários homofóbicos - e (quase) todos tiveram direito à sua estatueta.



O mexicano Alfonso Cuarón ganhou três (realizador, fotografia e filme estrangeiro com ‘Roma’), Mahershala Ali tornou-se o segundo ator negro com dois Óscares (ator secundário em ‘Green Book - Um Guia para a Vida’), depois de Denzel Washington, e Spike Lee recebeu o primeiro galardão, após cinco nomeações, com ‘BlacKkKlansman’.



Nas principais categorias de representação, a vitória pertenceu a uma britânica, Olivia Colman (‘A Favorita’), e a um filho de egípcios, Rami Malek (‘Bohemian Rhapsody’).



Hannah Beachler foi a primeira afro-americana a vencer o Óscar para direção de arte, com ‘Black Panther’, e Nina Hartsone a primeira europeia a ser nomeada e a vencer na categoria de montagem de som.



Para terminar, o Óscar para melhor filme foi entregue a ‘Green Book - Um Guia para a Vida’, sobre a amizade entre um branco (Viggo Mortensen) e um negro homossexual (Ali) em viagem pelo segregado sul dos EUA.



México celebra vitória de ‘Roma’ nas ruas

Alfonso Cuarón nasceu na Cidade do México a 28 de novembro de 1961 e começou a filmar com 12 anos. Centenas de pessoas reuniram-se nas ruas da sua terra natal para assistir à gala dos Óscares, no evento ‘Romafest’.



Final de noite acabou com queda aparatosa

Filho de egípcios, Rami Malek nasceu em Los Angeles, a 12 de maio de 1981, e tem um irmão gémeo. Tornou-se conhecido através da série ‘Mr. Robot’. Depois de receber o Óscar, caiu do palco e teve de ser assistido pelos paramédicos.



Óscar na cama entre ela e o marido

Nasceu em Norwich, a 30 de janeiro de 1974 (45 anos). É casada com o ator Ed Sinclair, de quem tem três filhos. Questionada sobre onde irá guardar o seu primeiro Óscar, Olivia Colman disse: "Na cama, entre mim e o meu marido!"